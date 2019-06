Juventus, dalla Spagna: Perin piace al Siviglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin piace al Siviglia. Il portiere della Juventus, che non ha trovato molto spazio con i bianconeri, potrebbe pensare ad un trasferimento in Liga. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Monchi sta monitorando la situazione dell'estremo difensore azzurro: in questa stagione ha collezionato soltanto 9 presenze in serie A.

La situazione portieri in casa Siviglia è delicata: Juan Soriano (21) potrebbe essere ceduto in prestito, mentre Sergio Rico (26) è vicino al trasferimento in Premier League, direzione Fulham. L'ex direttore sportivo della Roma potrebbe tentare l'assalto al giocatore, ma il tutto dipenderà dal ritorno di Gianluigi Buffon.