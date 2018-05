Juventus, dalla Spagna: Real Madrid e Barça puntano forte su Pjanic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla stampa spagnola arrivano forti le sirene di un interessamento delle due regine di Spagna, Real Madrid e Barcellona, per il regista della Juventus, Miralem Pjanic. Secondo As, infatti, il giocatore è da tempo in cima alla lista dei desideri dei blancos, che lo seguivano con interesse già dai tempi della Roma. Zidane stima moltissimo Modric e Kroos - si legge - ma è ovvio che ci sia la necessità di trovare loro un'alternativa di uguale livello. In casa Barcellona, invece, Valverde dopo la partenza di Iniesta cerca un altro giocatore in grado di dettare i ritmi al suo centrocampo e il profilo del regista bianconero sembra essere quello giusto. La Juventus non lascerà partire Pjanic per meno di 70 milioni di euro, ma entrambe le squadre potrebbero inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche molto interessanti.