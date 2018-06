Juventus, dalla Spagna: sfida Pochettino-Allegri per la panchina del Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport in prima pagina, la corsa per la panchina del Real Madrid è divisa tra due protagonisti: il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino e quello della Juventus Massimiliano Allegri. Il quotidiano spagnolo titola in prima pagina: "Rotti". Florentino Perez è sotto shock, come tutto il madridismo, per la scelta di Zidane di lasciare la panchina da un momento all'altro.