Juventus, dalla Spagna: trattativa avviata con Rabiot

Adrien Rabiot può lasciare il Paris Saint-Germain e la Francia, dopo la mancata convocazione al Mondiale con la Francia e il rifiuto all'inserimento nella lista riserve. Mundo Deportivo fa sapere che il centrocampista può approdare in Premier League o in Serie A, con la Juventus attualmente in vantaggio in quanto la trattativa sarebbe già in uno stadio avanzato.