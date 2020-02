Juventus, dallo spogliatoio alla filosofia bianconera: la solitudine irreversibile di Sarri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la solitudine di Maurizio Sarri all'interno della Juventus è irreversibile. I problemi del tecnico bianconero partono dallo spogliatoio, dove alcuni giocatori si sarebbero aspettati un rapporto più diretto, filosofia contraria a quella dell'allenatore, che odia sottrarre tempo allo studio della tattica e dei suoi taccuini. Al Chelsea, c'era Zola a ricoprire questo ruolo di raccordo, ed ha funzionato benissimo. In bianconero doveva pensarci Buffon, ma evidentemente qualcosa non sta tornando. "Non esiste comunque un caso Sarri senza un caso Juventus" scrive il quotidiano e anche se alla fine Sarri dovesse riuscire a vincere, non sarà mai come Allegri, nell'atteggiamento e nella mentalità che rappresentano una storia dei tecnici juventini riguardando anche al passato con Trapattoni o Capello. Sarri, per tanti motivi, non sarà mai uno di loro e anche se vincere non sarebbe poco, non sarebbe abbastanza per quello che sperava lo stesso allenatore.