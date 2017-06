Juventus, Dani Alves: "Se abbassi il livello difensivo il Real sa fare male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves, terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della finale persa contro il Real Madrid: "Eravamo riusciti a trovare il gol del pareggio, ma poi loro hanno semplicemente giocato meglio. Penso che fosse la partita che ci aspettavamo, da parte degli avversari. Noi siamo troppo forti a difendere, e oggi non lo siamo stati così. Se non teniamo alto il livello per tutta la gara loro, con i giocatori che hanno, ti fanno subito male".