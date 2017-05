Juventus, Dani Alves: "Vogliamo la Champions. La finale sarà speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Monaco e la finale di Champions League raggiunta, Dani Alves, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di UEFA.com: "Adesso dobbiamo portare la coppa a casa. Sono fiero di quello che abbiamo fatto come squadra. Giocare di nuovo la finale di una competizione così importante è una grande gioia per tutti. Non segno spesso, quindi ogni gol è importante per me. Sono contento perché questo gol ha aiutato la mia squadra a vincere e ad arrivare in finale. Non abbiamo ancora fatto niente. Barcellona? Il passato è passato, ora dobbiamo pensare al presente. C'è una finale da giocare. Non importa quel che è successo prima, conta solo quello che possiamo fare oggi con questa squadra. Lavoriamo molto proprio per questo, e finora lo abbiamo fatto bene. L'obiettivo è avvicinarci sempre di più; dobbiamo fare l'ultimo sforzo perché non abbiamo ancora vinto niente. Non possiamo buttare via tutto quello che abbiamo fatto. Sarà difficile, ma vincere questa finale sarebbe fantastico, speciale".