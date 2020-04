Juventus, Danilo aiuta le famiglie degli studenti di Projeto Futuror

vedi letture

Danilo scende in campo per aiutare i bisognosi nella sua città natale, in Brasile. Il laterale della Juve lo ha reso noto attraverso un post sui social. “Distribuzione di cestini e kit igienici per le famiglie degli studenti di Projeto Futuror! Grazie a Dio per avermi dato la possibilità di aiutare la mia città e i collaboratori del progetto per essersi resi disponibili a raggiungere ogni famiglia! - ha scritto -. Solo felicità e gratitudine!”. Federico Bernardeschi, invece, ha aderito al progetto "Spesa sospesa" di Carrefour e Banco Alimentare.