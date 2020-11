Juventus, Danilo: "I punti persi alla fine contano, dobbiamo migliorare subito"

Intervistato da Juventus TV, il difensore della Juventus Danilo ha commentato così il match pareggiato oggi contro il Benevento: “Dopo che abbiamo preso gol non siamo stati ordinati. Dobbiamo capire cosa fare in alcuni momenti e capire cosa fare per vincere. Abbiamo tanti calciatori giovani, la crescita passa per ogni partita. Dobbiamo imparare subito, la differenza fa quando impari dopo una partita o due. I punti buttati via fanno la differenza. Dobbiamo giocare più ordinati e fare risultato. La Serie A? Le squadre lavorano, hanno calciatori di qualità. Noi guardiamo a noi stessi, abbiamo margine di miglioramento. Dobbiamo farlo subito e non tra sei mesi. Contano i punti buttati via, fanno differenza alla fine”.