Juventus, Danilo: "Mai giocato bene per una gara intera, ora dobbiamo iniziare a fare risultati"

Danilo, difensore della Juventus, dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo stati organizzati, ma non aggressivi. Contro dei calciatori di qualità come quelli del Barcellona è difficile giocare. Bisogna fare un passo in avanti. Finora ci sono stati dei momenti buoni, ma non abbiamo mai giocato bene per una gara intera. Dobbiamo migliorare sul campo ed essere più forti di testa, più cattivi in alcuni momenti. Quando giochiamo contro le squadre più forti questo è importante".

E' finito il tempo degli esperimenti secondo te?

"Ci servono gli esperimenti, ma dobbiamo aggiungervi risultati. Non pensiamo ad altro che vincere la prossima gara".