Juventus, Danilo: "Primo anno enorme cambiamento per me. Grazie Sarri, torneremo più forti"

Con un lungo post su Instagram, il difensore della Juventus Danilo ha commentato così la prima stagione in bianconero conclusasi con l'uscita dalla Champions League: "Si conclude il mio primo anno in bianconero. A livello personale, è stato un enorme cambiamento e ogni cambiamento richiede adattamento e apprendimento. Ho imparato, per esempio, che chi indossa questi colori ha la responsabilità di lottare per tutti gli obiettivi e tutti i trofei. Li volevamo tutti e tre, ne abbiamo vinto uno. Siamo pienamente consapevoli che la Champions è il grande obiettivo della Juventus e ci batteremo di nuovo per questo trofeo. Non dobbiamo però dimenticare la vittoria del nono scudetto consecutivo in un anno di estrema difficoltà quale questo 2020. È stato un grande onore per me conquistare un altro titolo, questa volta con la Juventus, e lavorare con Mister Sarri, che voglio ringraziare per tutti gli insegnamenti. È tempo di ricaricare le nostre energie e di tornare più forti".