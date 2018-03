Juventus, danni collaterali da Champions. Alves tenta Dybala

© foto di Federico Gaetano

Stando a quanto riferisce quest'oggi Tuttosport, si sarebbe infittito nelle ultime ore il pressing di un ex bianconero come Dani Alves, ora al PSG, nei confronti dell'amico ed ex compagno Paulo Dybala, che continua a fare le fortune della Juve. L'obiettivo del brasiliano sarebbe convincere la Joya a mettersi in gioco a livello europeo e fare il grande salto verso una superpotenza come quella parigina. Di certo c'è che in questo momento Dybala pensa solo alla Juve e al completamento del sorpasso in vetta alla classifica del campionato italiano.