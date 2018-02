Juventus, Darmian o Gayá nel mirino se parte Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus lavora sulle corsie esterne per la prossima stagione. Sulla destra è in scadenza Stephan Lichtsteiner (34), mentre sulla sinistra c'è Kwadwo Asamoah (29) ad avere il contratto fino al 30 giugno, ma è da valutare la posizione di Alex Sandro (27) che potrebbe salutare in caso di offerta superiore ai 50 milioni di euro. Sulla sinistra è certo il ritorno di Leonardo Spinazzola (24) dall'Atalanta, ma servirebbe un altro acquisto con l'addio dell'ex Porto.

Il primo nome sulla lista, in questo caso, è quello di Matteo Darmian (28) che il Manchester United potrebbe cedere per una cifra inferiore ai 18 milioni di euro versati nelle casse del Torino nel 2015. L'ex granata, tra l'altro, può giocare su entrambe le corsie. Costa di più, invece, l'altro obiettivo José Gayá (22) del Valencia.