Juventus, De Ligt è stato a Torino nelle scorse settimane

Secondo quanto rivelato da Sky Sport il difensore dell'Ajax Matthijs de Ligt, classe '99, sarebbe stato a Torino per visitare la città e le strutture di allenamento della Juventus, club che lo ha messo nel mirino per rinforzare e ringiovanire il pacchetto arretrato. Un segnale che testimonia il grande interesse dei bianconeri per il centrale olandese, anche se la trattativa non è ancora chiusa né è detto che possa andare a buon fine.