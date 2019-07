© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione intorno a Matthijs De Ligt, difensore dell'Ajax che sembra sempre più in procinto di firmare con la Juventus. Il 20enne olandese è atteso a Torino nella giornata di oggi, tra pomeriggio e sera, prima di svolgere poi domattina le visite mediche con i bianconeri. Le parti sono al lavoro per poter far salire il calciatore sull'aereo che venerdì porterà la squadra in Asia per la tournée estiva. Il jet privato che potrebbe portarlo a Torino, intanto, è già stato preallertato.