Juventus, De Ligt: "Bonucci fra i migliori difensori al mondo. Imparo molto da lui e Chiellini"

Lunga intervista a Champions Journal per Matthijs De Ligt, centrale olandese della Juventus, durante la quale ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: "Fino a 15 anni sono stato un centrocampista d'attacco -. Ho giocato molto a centrocampo, ho segnato qualche gol, ho fornito assist, e poi all'improvviso mi hanno detto che sarebbe stato meglio per la mia carriera tornare indietro di una posizione. All'inizio pensavo: ‘Non mi piace fare il difensore’, ma ora comincio a capire che il modo in cui sono stato cresciuto come centrocampista mi sta aiutando. Quindi, sono davvero felice che questo sia stato lo sviluppo che ho dovuto affrontare. Da quando è nata la squadra del Barcellona, il tiki-taka, tutti hanno voluto giocare da dietro. E per giocare da dietro, ci vogliono difensori che siano bravi con la palla. Ecco perché l'abilità tecnica è davvero importante nel mio ruolo".

De Ligt, poi, parla del rapporto con Leonardo Bonucci, suo partner di reparto in bianconero: "E' bello giocare con uno dei migliori giocatori del mondo. E credo che siamo un buon duo. E ora alla Juventus con Bonucci e Chiellini, ci sono difensori con molta esperienza che sanno cosa tratta giocare in difesa. Cerco di imparare da loro".