Juventus, De Ligt: "Dispiace per la Champions League, il prossimo anno faremo di più"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha voluto tracciare un bilancio della sua prima stagione in bianconero: “Di questa strana stagione, in cui tante persone hanno sofferto, resta la grande soddisfazione di aver vinto lo scudetto a fianco di questo gruppo eccezionale e la gioia di aver sentito lo straordinario affetto dei “tifosi bianconeri”. Mi dispiace che non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo in Champions League. Ora abbiamo una rinnovata convinzione, fame e determinazione per fare ancora di più il prossimo anno”, ha concluso l'ex Ajax.