Juventus, De Ligt e Demiral potrebbero spingere alla cessione di Rugani

Spese in difesa per la Juventus, che in questa prima fase di calciomercato - oltre che sulla questione allenatore - s'è concentrata soprattutto sul tema difensori. Già definito col Sassuolo sulla base di un'offerta da 16 milioni di euro l'arrivo a Torino di Merih Demiral. Con l'Ajax, invece, contatti molto avanzati per Matthijs de Ligt, classe '99 che dovrebbe arrivare nel club campione d'Italia per 70 milioni di euro. E, soprattutto, per imporsi subito tra i titolari.

E Rugani? Le riflessioni nei prossimi giorni si sposteranno - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - sul futuro di Daniele Rugani. Nonostante il recente rinnovo del contratto e l'arrivo di Maurizio Sarri il difensore ex Empoli rischia di scivolare indietro nelle gerarchie bianconere. Per questo motivo, è possibile che a stretto giro di posta si cominci a valutare seriamente la sua cessione.