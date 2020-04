Juventus, De Ligt è tornato a casa per aggirare il lockdown ed allenarsi all'aperto

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, è il decimo giocatore bianconero ad aver lasciato l'Italia per tornare nel proprio paese. Di questa lunga lista, solo Pjanic è rientrato negli scorsi giorni, mentre gli altri sono ancora tutti all'estero in attesa che il governo italiano dia il via libera alla ripresa degli allenamenti. Proprio per allenarsi l'olandese ha deciso di tornare a casa, visto che in Olanda il lockdown prevede leggi meno restrittive rispetto al nostro paese. Appena ascoltato le parole di Conte e della previsione di ritorno agli allenamenti di gruppo rimandata di diversi giorni, il centrale ex Ajax ha fatto le valigie ed è tornato a casa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.