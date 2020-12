Juventus, De Ligt: "Fiorentina squadra di qualità. Dobbiamo vincere per continuare a crescere"

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus prima della gara contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di JTV:

Che partita ti aspetti oggi?

"Penso sia una partita difficile perché la Fiorentina è una squadra con molta qualità".

A Parma una delle vostre migliori partite della stagione.

"Noi stiamo bene al momento, giochiamo sempre un po' meglio, questo è importante per crescere".

In cosa sta crescendo la squadra?

"Per tante cose, per attaccare, per difendere, la nostra idea di calcio è chiara e così vogliamo crescere di più"