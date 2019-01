Juventus, De Ligt in cima ai pensieri. Ma la concorrenza è temibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al di là di Savic, in cima ai pensieri della Juventus c’è sempre l’olandese De Ligt, per il quale l’Ajax ha aperto un’asta con base a 50 milioni. E per lui la concorrenza è temibile, visto che in corsa ci sono il Barcellona e le grandi della Premier League. Quindi l’esito della contesa è tutt’altro che scontato, nonostante nel club di Agnelli si stia lavorando su questa pista con discreto ottimismo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.