L'interesse della Juventus per Matthijs De Ligt è cosa nota. Secondo quanto riportato da La Stampa, però, l'Ajax, club proprietario del cartellino del difensore, vorrebbe inserire nell'operazione il cartellino di Moise Kean, attaccante 2000 di proprietà dei bianconeri. Al momento però la società bianconera non sembra intenzionata a sacrificare il proprio talento sul mercato in via definitiva.