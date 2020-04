Juventus, De Ligt: "La Juve mi ha scelto per la maturità. Hanno fiducia in me"

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, è intervenuto in un'intervista al canale Youtube Foot Truck: "In società mi hanno detto che sono stato acquistato perché sono davvero maturo e so come gestire la pressione, hanno fiducia in me. La scorsa estate sono arrivato più tardi rispetto agli altri e senza allenamenti ho dovuto giocare contro il Tottenham nel tour in Asia. Dopo venti minuti faticavo a respirare. I tocchi di mano? Tutti mi chiedevano se avessi o meno una calamita sul braccio. Ma quando sbaglio non me la prendo".