Juventus-De Ligt, le cifre: 63 milioni+13 di bonus, decreto crescita aiuta

Il trasferimento dell'estate è davvero vicino: manca ancora qualcosa, il tempo che il club bianconero e l’Ajax sistemino gli ultimi dettagli relativi al pagamento dei 67 milioni più 13 di bonus, cifra già pattuita per il trasferimento di Matthijs De Ligt in bianconero. Lo rivela quest'oggi Tuttosport, ponendo l'accento anche sui benefici che il Decreto Crescita, appena convertito in legge, porterà ai bianconeri.

L’accordo fra Mino Raiola, agente del difensore, e la Juve è a prova di bomba: cinque anni di contratto a 7,5 milioni di stipendio base, che diventeranno 12 - come chiedeva l’Ajax - al raggiungimento di determinati obiettivi. Nel contratto di De Ligt sarà inserita una maxiclausola da 150 milioni di euro, rivedibile nel caso. E con il Decreto Crescita l’investimento del club campione d’Italia acquista una rilevanza ancor maggiore: le tasse per i cosiddetti “impatriati” sono calcolate sul 50% dell’imponibile, non più sul 70, dunque 12 milioni netti (il nuovo stipendio di De Ligt) per la società bianconera equivarranno a una spesa lorda di 17 e spiccioli.