Juventus, De Ligt: "Non penso alla Champions. Voglio vincere la Coppa Italia"

Nella sua intervista a Tuttosport, il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei bianconeri, chiamati a vincere più trofei possibile alla ripresa della stagione: "Per il momento non penso alla Champions League. Adesso c'è la Coppa Italia e voglio vincere quel trofeo. Partire alla grande servirebbe per il campionato, che a sua volta ci lancerà per l'Europa".