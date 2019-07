Da Nanchino arrivano le parole di Matthijs de Ligt, riportate da La Gazzetta dello Sport. L'olandese precisa che le parole di Cristiano Ronaldo non sono state decisive nella sua scelta di vestire la maglia della Juventus: "È bello quando qualcuno così grande come Cristiano viene a parlare proprio a te, ma c'è stato un insieme di motivi. No, non è stato questo il fattore chiave".