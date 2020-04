Juventus, De Ligt: "Non sono venuto qui per le parole di Cristiano Ronaldo"

vedi letture

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, è intervenuto in un'intervista al canale Youtube Foot Truck. Ecco le sue parole: "Alla Juve per le parole di Ronaldo? No, non è stato questo il motivo per cui sono venuto qui. Ho avuto molto tempo per scegliere tra i club che mi volevano, ma questa è stata la scelta migliore".