Juventus, De Ligt oggi si opera alla spalla. L'olandese starà fuori circa 3 mesi

Nella giornata di oggi il difensore della Juventus Matthijs De Ligt si opererà alla spalla a Roma. L'olandese è sbarcato nella capitale ieri sera in compagnia della fidanzata e del responsabile medico del club e dopo l'intervento dovrà star fermo, fra riposo e riabilitazione, per almeno 3 mesi. Per questo motivo De Ligt si perderà l'inizio di campionato e vista la più che probabile partenza di Daniele Rugani non è da escludere che la Juventus vada a cercare un nuovo difensore centrale nelle prossime settimane.