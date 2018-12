Juventus, de Ligt per l'estate: l'Ajax valuta Kean come contropartita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un vero e proprio predestinato. Matthijs de Ligt, difensore olandese classe '99 dell'Ajax, di cui è capitano, è senza dubbio il difensore centrale del futuro. Un talento vero, cristallino, già nel giro della nazionale maggiore. Non a caso è finito nel mirino dei migliori top club europei, con l'Ajax pronto ad incassare una cifra monstre in estate. In pole, al momento, c'è la Juventus, come confermato anche dal padre del centrale: "La Juve può essere una possibilità, ma non è l'unica squadra interessata. Adesso siamo concentrati sulla stagione con l'Ajax. Torino è una bella città, ero venuto anche a giugno per la partita dell'Olanda. Nei prossimi mesi, io, mio figlio e Raiola, prenderemo la decisione migliore per il suo futuro". Juventus ed Ajax, con la complicità dell'agente del ragazzo Mino Raiola, hanno già iniziato a parlare del futuro del difensore: 70-80 milioni la richiesta dell'Ajax, con i bianconeri pronti a mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean, attaccante classe 2000 molto gradito ai Lancieri.