© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matthijs de Ligt, autore del terzo gol della Juventus nel 3-0 alla Fiorentina, ha così parlato a DAZN al termine della partita: "Sono molto contento di questa sensazione, è il primo gol che riesco a segnare in casa ed è bello. Sono contento di aver segnato ad una rivale storica, ma l'importante è vincere. Questa era la risposta che serviva dopo il Napoli, abbiamo faticato all'inizio ma nel secondo tempo si sono stancati".

Come va lo studio dell'italiano?

"Per me è difficile perché l'olandese è diverso e difficile. Provo a fare conversazione con i miei compagni".