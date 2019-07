All'indomani della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus, Matthijs De Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni al De Telegraaf in particolare sul rapporto con il suo agente Mino Raiola: "Rido quando sento la gente dire che lui mi costringe a firmare per un club - ha affermato il nuovo centrale bianconero -. Sono un ragazzo tranquillo ma so bene chi è Mino. Vista la mia giovane età ho trovato utile avere al mio fianco una persona che curasse i miei interessi. Mino è il miglior procuratore al mondo. Alla fine però sono io che decido anche quando abbiamo opinioni diverse. La Juventus? Sono felice".