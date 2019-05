Juventus, De Ligt si allontana dal Barcellona: il problema è l'ingaggio

© foto di Imago/Image Sport

Aumentano le tensioni tra il Barcellona e Matthijs De Ligt per un affare che rischia di saltare dopo che in molti lo avevano già dato per concluso. Il problema sarebbe l'ingaggio, perché Mino Raiola, agente dell'olandese, grazie alle prestazioni del centrale avrebbe avanzato pretese superiori ai 7 milioni a stagione, cifra che i catalani non vogliono versare per un 19enne. Il Manchester United dunque si è inserito nella contesa proponendo un contratto da ben 14 milioni a stagione, con il difensore che tentenna pur non avendo deciso definitivamente. In tutto questo c'è anche la Juventus, che non molla dopo i contatti già avuti lo scorso giugno, addirittura con visita torinese per il giocatore, e che è pronta a inserirsi nel caso ci fosse l'occasione giusta. A riportarlo è Tuttosport.