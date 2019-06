Juventus, De Ligt si avvicina. Complicazioni per l'affare Pogba

© foto di Imago/Image Sport

"Possibilità concrete per Matthijs de Ligt, complicazioni per Paul Pogba". E' quello che scrive La Stampa oggi in edicola su ciò che è emerso dal summit con Mino Raiola. Le possibilità per arrivare al centrale dell'Ajax sono vere, forti: Fabio Paratici sta completando l'accordo col manager con clausola da 150 milioni di euro annessa. E a 70 milioni di euro, gli ajacidi dovrebbero accontentarsi.

Frenata Pogba Difficile invece arrivare al Polpo: il Manchester United chiede più di 100 milioni di euro per farlo partire e per questo la Juventus valuta alternative. Anche Mino Raiola, infatti, non può abbassare il prezzo del calciatore che dunque dovrebbe restare alla corte di Solskjaer a Manchester.