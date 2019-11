© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro l'Atletico Madrid, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Come squadra e come collettivo stiamo migliorando. Ci sono altri aspetti da migliorare, come il nostro sistema di gioco. Passo dopo passo stiamo migliorando".

Hai sentito la pressione?

"Ovviamente quando arrivi un club così importate c'è sempre molta pressione ma se avessi sentito molta pressione non sarei qui. E' difficile per un nuovo giocatore adattarsi ad un nuovo sistema. Io mi godo il momento".

Soddisfatto?

"Ovviamente sì. Abbiamo vinto e sono molto felice".