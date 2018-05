Juventus, De Sciglio: "All'interno di un gruppo così migliori ogni giorno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, ha così parlato a Premium Sport dopo la vittoria dello Scudetto grazie allo 0-0 sul campo della Roma: "Stare in un gruppo come questo ti fa migliorare giorno dopo giorno. Ho ritrovato serenità e fiducia. Allegri? Ho percepito subito la sua qualità di saper gestire al meglio gruppo e squadra, a prescindere da situazioni positive o negative. Mantiene la calma per rimanere concentrato sull'obiettivo comune. Questa è la sua più grande qualità".