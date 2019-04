© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente da fare per la Juventus che oggi non è riuscita ad aggiudicarsi matematicamente l’ottavo Scudetto consecutivo. I bianconeri sono andati a sorpresa ko sul campo della SPAL, rinviando la festa alla prossima settimana. Il terzino Mattia De Sciglio, però, non si perde d’animo e sui social rincuora i tifosi: "L’appuntamento è solo rimandato, sabato, a casa nostra! E ora focus a martedì”, ha scritto sul proprio profilo Instagram.