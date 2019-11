© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Come ogni partita, da alcuni anni a questa parte, giocare contro di loro è difficile. Noi siamo la Juve, cerchiamo di fare la nostra gara. Le motivazioni ci sono anche senza vedere la gara dell’anno scorso, sarà una gara difficile. Senza Ronaldo, al di là dei singoli, siamo una squadra, chi entra in campo sa cosa fare e come lavorare da grande gruppo".