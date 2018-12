© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Giocare qui è sempre una battaglia per la Juve, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che loro avrebbero fatto come sempre la partita della vita. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a restare compatti e a portare a casa i tre punti. Un mese che può segnare molto? Era importante iniziarlo col piede giusto per dare una risposta alle case che ci inseguono, sperando che le altre possano perdere punti importanti”.

Come mai hai giocato tu a destra e Cancelo a sinistra? “È stata una cosa che il mister ha provato in settimana, probabilmente anche per il fatto che a destra giocava Chiesa. Io rimanevo un po’ più bloccato facendo il terzo centrale, mentre sulla fascia sinistra ci sarebbe stato più spazio per spingere. Penso che il mister l’abbia letta così. Joao è un grande giocatore, lo ha dimostrato anche in fase difensiva dove è cresciuto molto. Io posso solo migliorare in fase offensiva. Ognuno dà il suo apporto a tutta la squadra”.