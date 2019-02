Juventus, De Sciglio: "Importante aver recuperato Bonucci e Chiellini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il difensore della Juventus Mattia De Sciglio dopo la vittoria contro il Frosinone: “Non abbiamo pensato all’Atletico, era importante la gara di stasera per allungare a +14 sul Napoli e per prepararci al meglio alla partita di mercoledì. Bonucci e Chiellini? Importante averli recuperati, sono giocatori esperti, ora iniziano le partite toste in cui si gioca ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Comunque hanno fatto bene anche Rugani e Caceres. L’Atletico Madrid? Se si vuole andare in finale prima o poi bisogna affrontarle tutte. Dobbiamo scendere in campo con la grinta giusta e giocarci tutto in 180 minuti, dobbiamo limitare i pericoli che ci creeranno”.