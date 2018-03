Juventus, De Sciglio: "Questa gara ci deve servire da lezione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore della Juventus Mattia De Sciglio ha commentato a Rai Sport la gara pareggiata contro la Spal: “Cosa ci dirà Allegri? Ci ha già parlato, ha detto che questa gara ci deve servire da lezione quando affronteremo altre squadre. Se non ci mettiamo al pari loro possiamo rischiare, sono mancati dei guizzi in avanti per trovare il gol. Se ci ha distratti la Champions? No, eravamo concentrati sulla gara di stasera, la Spal ha fatto la gara che doveva fare, si sono difesi con grande organizzazione. In alcune occasioni ci siamo incaponiti troppo su alcune giocate con loro che si chiudevano”.

Sui convocati dell’Italia. “Di Biagio l’ho già avuto nelle giovanili in Nazionale, dovrà portare serenità e far ripartire un ciclo nuovo dopo quello che è successo purtroppo qualche mese fa. La mia stagione? Sicuramente ho trovato un ambiente molto positivo, che mi dà grandissimi stimoli ogni giorno e mi trasmette fiducia, qui posso solo crescere. Poi è chiaro che questa squadra ha completato un processo di crescita che comunque deve completare nel corso degli anni”.