© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale della Juventus, Mattia De Sciglio, ha parlato così a Sky Sport del prossimo impegno di campionato sul campo dell'Udinese (domenica alle 15): "Vincere non è così scontato in Italia, ogni anno ne abbiamo una conferma. Quella con l'Udinese sarà una partita tosta, ma se scendiamo in campo da Juve e facciamo il nostro dovere portiamo a casa i tre punti".