Juventus, decimo scudetto o Champions? La risposta dei tifosi in Piazza San Carlo

I pochi tifosi presenti in Piazza San Carlo a Torino per festeggiare lo scudetto della Juventus hanno risposto a una domanda posta dai colleghi di DAZN: "Preferite il decimo scudetto consecutivo o lo scudetto?". Il primo tifoso interpellato ha risposto: "Direi tutti e due, ci proviamo". Un altro pensa che il decimo scudetto possa entrare nella storia del calcio: "Il decimo sarebbe un grande risultato perché farebbe la storia del campionato italiano e non solo. La Champions però rimane un obiettivo che bramiamo da molto tempo". Infine un altro tifoso ha risposto: "Tutti e due, però il decimo, una stella consecutiva, non sarebbe male".