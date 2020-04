Juventus, Demiral schiva il mercato e punta al rientro a luglio

vedi letture

Merih Demiral sta sfruttando al meglio lo stop forzato a causa del Coronavirus, provando ad accelerare i tempi per il recupero e sognando di poter giocare le partite finali della stagione a inizio luglio. Il turco sta proseguendo il recupero al JMedical dopo aver lavorato da solo a casa per settimane e il recupero procede spedito. Anche le voci di mercato non lo hanno disturbato perché nonostante l'interesse dell'Atletico Madrid, sente la fiducia del club che ha designato Rugani come potenziale partente e che punterà su di lui per rinnovare la difesa della stagione 2020-2021. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.