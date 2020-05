Juventus, Demiral in campo e Rabiot a Torino: adesso manca solo Higuain

Ieri alla Continassa si è allenato anche Demiral, sempre più vicino al recupero dall’infortunio. Il difensore turco alternerà il lavoro di campo con la fisioterapia al J Medical, puntando al rientro già per il prossimo mese di giugno. A Torino, invece, si è rivisto Rabiot, di ritorno dalla Costa Azzurra dove ha trascorso le ultime settimane di emergenza per il Coronavirus. Il centrocampista è in ritardo rispetto agli altri compagni che sono rientrati dall’estero già alla prima chiamata del club, ma non ha di fatto trasgredito a una convocazione ufficiale dal momento che gli allenamenti per adesso sono ancora facoltativi. Manca ancora all’appello Higuain, che dovrebbe rimettersi in viaggio dall’Argentina a breve per rincasare sotto la Mole nel fine settimana. A Vinovo, invece, ieri hanno ripreso gli allenamenti individuali alcuni giovani dell’Under 23 che si aggregheranno alla prima squadra (quando riprenderanno gli allenamenti di gruppo) e un paio di Women, Gama e Cernoia, anche loro speranzose della ripresa del campionato.