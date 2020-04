Juventus, Demiral non si tocca: Paratici non è disposto ad ascoltare offerte

Merih Demiral non si muove da Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il difensore turco, fermo ai box dopo l'operazione al legamento crociato dello scorso gennaio, continua ad essere nel mirino di tanti dopo club europei. In Inghilterra piace ai due club di Manchester, all'Everton di Ancelotti e al Leicester, mentre in Spagna è l'Atletico Madrid il club più interessato. Fabio Paratici, però, vede in De Ligt e Demiral la coppia del futuro. Per questo motivo non è disposto a sedersi a nessun tavolo per affrontare certi discorsi.