© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di oggi fa apre con il possibile trasferimento di Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Il portiere del Milan è in scadenza nel 2021 e con un ingaggio da 6 milioni che difficilmente potrà essere riproposto da Elliott per ragioni di bilancio. Dall'altra parte, Donnarumma difficilmente accetterà una riduzione e per questo che la Juventus è pronta a inserirsi per giugno, sacrificando così Wojciech Szczesny, anch'egli in scadenza 2021.

POSSIBILE CONTROPARTITA Da escludere uno scambio fra i due, dato che il Milan attuale rappresenterebbe un declassamento per il portiere titolare della Juventus. Rossoneri che cercano un centrale e i bianconeri avrebbero due elementi che potrebbero fare al caso di Pioli: Demiral e Rugani. Ragion per cui potrebbero essere persino i rossoneri a fare la prima mossa a gennaio. L'arrivo di uno dei due giocatori sarebbe, di fatto, un acconto per il trasferimento a giugno di Gigio.