Juventus, Demiral possibile sorpresa per Sarri. E' quasi ufficiale

Manca soltanto l'ufficialità - sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport - però Merih Demiral è un nuovo giocatore della Juventus. Il primo colpo dopo l’ingaggio a parametro zero di Aaron Ramsey: il centrale turco, che mercoledì ha svolto le visite mediche al J Medical è un innesto giovane, in attesa del grande colpo in difesa.

Colpo da 15 milioni - Però - si legge - potrebbe essere una piacevole sorpresa per Maurizio Sarri vista la crescita del ragazzo nei sei mesi trascorsi al Sassuolo: nella formazione di Roberto De Zerbi è stato titolare inamovibile, dimostrando grandi qualità. La Juventus verserà 15 milioni nelle casse del club neroverde che lo ha pagato 7 milioni, riscattandolo a gennaio dall’Alanyaspor con la regia dei bianconeri.