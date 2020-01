Juventus, Demiral verrà operato all'estero. Come accaduto a Chiellini

La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con associata lesione meniscale molto probabilmente farà sfumare il sogno di Euro 2020 di Merih Demiral, centrale della Juventus e della Turchia. Il difensore dovrà affrontare il primo snodo duro della sua giovane carriera, che passa per prima cosa attraverso l’operazione. L’intervento si svolgerà con tutta probabilità domani, all’estero, come già accaduto per Chiellini; poi inizierà il lungo percorso di riabilitazione, racconta il Corriere dello Sport.