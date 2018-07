Juventus, derby fra Colchoneros per la difesa: Godin e Savic

L’inizio di una nuova era per il Milan Elezione di un nuovo Consiglio e di un nuovo Presidente Esecutivo Impegno a rispettare le norme UEFA in materia di FFP MILANO, LONDRA (21 luglio 2018) – A seguito del cambio di proprietà della scorsa settimana, con l'assunzione del controllo...

Per rafforzare la difesa la Juventus guarda in casa Atletico Madrid: Diego Godin e Stefan Savic , sono loro i due obiettivi di mercato di bainconeri. Godin, nonostante l'età, è uno dei difensori più forti al mondo e la Juventus sarebbe disposta a spendere anche i 20 milioni della clausola rescissoria. L'alternativa è l'ex Fiorentina, 27 anni, che conosce molto bene la serie A ed è sempre piaciuto a Marotta e Paratici. L'Atletico preferirebbe rinunciare al montenegrino. Lo riporta Tuttosport .

