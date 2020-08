Juventus, derby West Ham-Crystal Palace per Ramsey: il problema è l'ingaggio

Il futuro di Aaron Ramsey potrebbe essere nuovamente in Premier League. Se il gallese ha messo il veto sul Tottenham, arcirivale dell’adorato Arsenal, non ha alcuna preclusione a sentire altre proposte, con West Ham e Crystal Palace che hanno parlato del centrocampista. Il primo anno bianconero di Ramsey è stato deludente e i bianconeri lo valutano intorno ai 25 milioni, visto l’arrivo a parametro zero della scorsa stagione. Semmai, lo scoglio per i compratori è lo stipendio: il gallese di milioni ne guadagna 7. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.